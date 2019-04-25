Başakşehir yarın sahada!

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir - Göztepe mücadelesiyle başlayacak.Spor Toto Süper Lig’de 30. haftasında heyecan yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecek.Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta programı şu şekilde:YARIN20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe27 NİSAN CUMARTESİ16.00 Antalyaspor - BB Erzurumspor16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor28 NİSAN PAZAR16.00 Bursaspor - Akhisarspor16.00 Kayserispor - Alanyaspor19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü29 NİSAN PAZARTESİ20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray20.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa(İHA)