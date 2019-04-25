Başakşehir yarın sahada!

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir - Göztepe mücadelesiyle başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 30. haftasında heyecan yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta programı şu şekilde:
YARIN
20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe
27 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Antalyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
28 NİSAN PAZAR
16.00 Bursaspor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
29 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray
20.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
(İHA)