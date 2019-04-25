Galatasaray, Riva’da enerji depoladı

Emlak Konut GYO güvencesinde Galatasaray’ın Riva arazisinde Yılmaz İnşaat tarafından geliştirilen Düşler Vadisi Riva, Fatih Terim önderliğinde futbolcu ve ailelerini ağırladı. Enerji depolayan futbolcular, baharın gelişini düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte kutladı.

Doğa ile iç içe olan Düşler Vadisi’nde bol bol oksijen alan ve düzenlenen piknikle stres atarak enerji depolayan sarı-kırmızılılar, ailelerinin de katılımıyla baharın gelişini kutladı. Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirilen piknik organizasyonunda futbolcu ve aileler birbirleriyle kaynaşma fırsatı bulurken hoşça vakit geçirdi. Pikniğe aileleriyle katılan futbolcuların çocukları da palyaçolar eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte futbolcu ve teknik heyete proje ile ilgili bilgiler aktarıldı. Galatasaray’ın Riva arazisinde geliştirilen Düşler Vadisi projesine tam not veren teknik heyet ve futbolcular yatırım potansiyeli yüksek projeye büyük ilgi gösterdi.



YILMAZ: “TÜRKİYE’DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolcu ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Yılmaz, “Riva’da kulübümüzün arazisi üzerinde geliştirdiğimiz proje alanında başta Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere futbolcularımızı ve ailelerini görmek bizlere ayrı bir heyecan kattı. Ziyaretlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde burada yine camiamızın dernek başkanlarını ve üyelerini ağırlamıştık. Düşler Vadisi projesinin camiamızı aynı çatı altında toplaması bizleri mutlu ediyor. Kulübümüzün Riva arazisinde Türkiye’de örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluyuz” dedi.