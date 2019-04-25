Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ve yöneticiler, 18 yaşındaki cam kemik hastası taraftarı evinde ziyaret etti.

Yeniköy Mahallesi'nde, babası Hamza Pehlivan ile yatağa bağımlı yaşayan Oktay Pehlivan, teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Gökhan Akkan'ı görmek için gazetecilerden yardım istedi.

Durumu öğrenen Buruk ile kulüp yöneticileri Serkan Karavin, Sadullah Köse ve Sedat Abanoz, Pehlivan'ın evine geldi.

Ziyarette, Buruk ile Pehlivan arasında keyifli sohbet yaşandı.

Son olarak 4 Nisan 2015'te Rize'de oynanan 5-1'lik Fenerbahçe maçına geldiğini belirten genç taraftar, uğursuzluk getirdiğini düşündüğü için maçlara gelmekten korktuğunu söyledi.

Pehlivan'ın "Hocam bir sene iyi, sonra düşmeye oynuyoruz." sözleri üzerine teknik direktör Buruk, "Bu sene iyi gidiyoruz. İnşallah bundan sonra da iyi olacak. Seni de maçlara bekliyoruz. İnşallah yanımızda olup bize moral vereceksin." dedi.

Buruk ve Karavin, Pehlivan'a Çaykur Rizespor malzemeleri hediye etti.

Karavin, Oktay Pehlivan'ın bundan sonraki süreçte yanında olacaklarını ifade ederek, kendisine her türlü desteği sağlama gayretini göstereceklerini kaydetti.

Öte yandan Buruk ve yöneticiler, Güneysu ilçesindeki Yeşilköy Türkoğlu İlkokulunu da ziyaret ederek öğrencilere forma dağıttı.

Buruk, bölgede bulunan çay bahçesine girerek bir süre makasla çay toplamayı denedi.