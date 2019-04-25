Malatya'da ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'da kart cezaları biten Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, Yeni Malatyaspor ile oynanacak rövanş maçında takıma geri döndü. Yeni Malatyaspor'da ise kart cezalısı durumunda Mustafa Akbaş ile Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'un maç kadrosunda yer almadı.

Kalede Fernando Muslera'yı saha süren Fatih Terim, defansta Mariano, Luyindama, Marcao ve Linnes dörtlüsüne forma verdi. Orta sahada Fernando ve Ndiaye'nin önünde Belhanda tercih edildi. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru görev alırken, Galatasaray'ın final yolundaki gol silahı Mbaye Diagne oldu.

Galatasaray'da son dakika değişikliği. Younes Belhanda'nın yerine Ryan Donk 11'e alındı. Mitroglou ise yedekler arasında yer alacak. A Spor'un haberine göre Belhanda kendini iyi hissetmediğini sağlık heyetine hissetti.

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Donk, Onyekuru, Diagne