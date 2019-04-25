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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 19:06

Galatasaray'da kart cezaları biten Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, Yeni Malatyaspor ile oynanacak rövanş maçında takıma geri döndü. Yeni Malatyaspor'da ise kart cezalısı durumunda Mustafa Akbaş ile Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'un maç kadrosunda yer almadı.

Kalede Fernando Muslera'yı saha süren Fatih Terim, defansta Mariano, Luyindama, Marcao ve Linnes dörtlüsüne forma verdi. Orta sahada Fernando ve Ndiaye'nin önünde Belhanda tercih edildi. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru görev alırken, Galatasaray'ın final yolundaki gol silahı Mbaye Diagne oldu.

Galatasaray'da son dakika değişikliği. Younes Belhanda'nın yerine Ryan Donk 11'e alındı. Mitroglou ise yedekler arasında yer alacak. A Spor'un haberine göre Belhanda kendini iyi hissetmediğini sağlık heyetine hissetti.

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Donk, Onyekuru, Diagne
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Murat Yıldırım, Fatih Terim, Fernando Muslera, Murat Akça, Ryan Donk