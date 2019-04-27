Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e otobüs yanıtı: Hadi aldır bakayım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

- Gol öncesinde yardımcı hakem ayağıyla topu oyuna sokuyor. Seneye transferde kendisini düşünebiliriz.

- Biz yöneticiler olarak çok güzel karşılandık. Fenerbahçe Kulübü başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederim. Fenerbahçe seyircisinin çok önemli bir bölümünden de övgüler aldık, bunlar güzel şeyler.

- Uzun yıllar sonra olaysız bir Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynanıyor. Aktörler sahnede değildi diye ben özellikle söyledim. Aktörler seyirciyi tahrik edip, saha içi kabadayılığa soyunduğu zaman bu maçlar içinden çıkılmaz hale geliyordu.

- Maç bitiminde eski aktörlerden birinin hoş olmayan bir beyanatı olmuş. Bir kere Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu.

- Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim.

- Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Çok çirkin ifadeler.

- Eğer benim takımımda, teknik heyetimde herhangi bir insan, canlı yayında, kameralar önünde böyle bir laf sarf etmiş olsa, 'Fenerbahçe benden özür dileyecek yoksa ben onu otobüsten aldırırım' dese, ben onun biletini keserim. Hadi aldır bakayım!