Spor Toto 1. Lig’de İzmir derbisinde Altınordu’nun sahasında Altay’ı 2-1 yendiği maçın ardından olaylar çıktı. 90+3. dakikada Altay’ın İbrahim Akın ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edilirken, maçın bitimiyle birlikte Altay taraftarları hakeme tepki gösterdi. Tepkinin büyümesiyle taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya başlayınca çevik kuvvet ekipleri Altay taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak olaylara müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından Altay taraftarları tribünleri boşalttı.
Gol iptal oldu, çevik kuvvet müdahale etti
Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun sahasında Altay’ı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Altay’ın 90+2. dakikada attığı golü iptal edince tribünde olaylar çıktı.
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 22:28