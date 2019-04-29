Aslanlar, liderlik için sahada... CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig 30. Hafta mücadelesinde, 37 puan 0 averaj ile 10. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 59 puan 33 averaj ile 2. sırada yer alan Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
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Son 15 maçında yenilmedi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki son 15 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret
Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.
Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.
4 futbolcu ceza sınırında
Galatasaray’da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray’da bu karşılaşma öncesi Marcao’nun ise sakatlığı bulunuyor.