Aslanlar, liderlik için sahada... CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig 30. Hafta mücadelesinde, 37 puan 0 averaj ile 10. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 59 puan 33 averaj ile 2. sırada yer alan Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

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2. Dakika: Ndiaye'yle duvar pası yapan Onyekuru sol kanattan içeri sokuldu ve son çizgiden pasını çıkardı. Kale önündeki Diagne'den önce araya giren savunma tehlikeyi önledi. 3. Dakika: Belhanda'nın uzak mesafeden çektiği şutta top bir kez daha savunmadan döndü. 12. Dakika: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topa Milosevic uzaklardan vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 14. Dakika: 14 dakikalık bölümde Galatasara, topla oynama oranlarında rakibine %78'e %22'lik üstünlük sağladı.

23. Dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Mariano'dan pası alan Belhanda, ceza alanındaki üç arkadaşına doğru derinlemesine bir pas attı ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Serkan'a gitti. 24. Dakika: Yatabare'nin araya bıraktığı topla ceza alanı sol çaprazından hareketlenen Ömer Ali'nin şutunda Luyindama'ya çarpıp yumuşayan top kaleci Muslera'da kaldı.

36. Dakika: Çok adamla rakip yarı sahaya yerleşen Konyaspor ayağa paslarla Galatasaray savunmasında boşluk arıyor. 37. Dakika: Mariano sağ taç çizgisi önünden kale alanına doğru çok etkili bir orta kesti. Diagne'nin önünden geçen topu arka direkte Onyekuru aldı. Atak devam ediyor.

Son 15 maçında yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki son 15 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray’da bu karşılaşma öncesi Marcao’nun ise sakatlığı bulunuyor.