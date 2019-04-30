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Erzurumspor'da Bursaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 16:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlık çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Egemen Korkmaz ve geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Gabriel Obertan'ın katılmadığı antrenman 1,5 saat sürdü.

Erzurumspor, 4 Mayıs Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Egemen Korkmaz

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