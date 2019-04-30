Erzurumspor'da Bursaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlık çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Egemen Korkmaz ve geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Gabriel Obertan'ın katılmadığı antrenman 1,5 saat sürdü.

Erzurumspor, 4 Mayıs Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.