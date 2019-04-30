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Aytemiz Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket

Aytemiz Alanyaspor, VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın 90 numaralı formasının yönetim kurulu kararıyla emekliye ayrıldığını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 18:13

Aytemiz Alanyaspor, 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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