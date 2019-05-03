Mahkemeyi kazandı, istifaya çağırdı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 10 gün sonra yapılacak kongre için divan kurulu toplantısında isteyen herkesin aday olabileceğini söylemişti. Orman’ın karşısına iki aday çıktı. Birisi Hürser Tekinoktay, diğeri de Aydoğan Cevahir. İkisiyle röportaj yapmıştım. Yaklaşık 20 gün kadar önce Hürser Tekinoktay aday olduğuna dair 270 imzalı başvurusunu Divan Kurulu Başkanlığı’na iletti. Fakat Divan Başkanlığı, Tekinoktay’ın dilekçesini kabul etmedi. O gün yazılı bir açıklama yapan Hürser Tekinoktay, usule uygun hazırlanan belgelerinin kabul edilmediğini medyayla paylaşmış, “Divan Başkanlık Kurulu Üyesi İlhan Gölvan tarafından evraklar kabul edilmeyerek başvurumuz reddedilmiştir” demişti. Hürser Tekinoktay pes etmedi, mahkeme yolunu tuttu. Müracaatını yaptı, bekledi. Karar dün çıktı. Mahkeme, Tekinoktay’ın lehine karar verdi. Hürser Tekinoktay, bu karar sonrasında gazetemize sıcağı sıcağına, “270 imzalı başvurumuz olmuştu şimdi buna 300 kadar daha eklendi. Haklı olan taraftık. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve ekibinin Londra teamüllerine (Yamantürk bu söylemi iyi bilir) göre istifasını, ayrıca denetleme kurulu ve yönetim kuruluna disiplin soruşturması açılmasını istiyorum” dedi.



Tüzükte böyle bir şeyin olmadığını anlattık



Davayı kazanan Hürser Tekinoktay’ın avukatı Aker Çıtak konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “270 ayrı üyemizin verdiği aday öneri dilekçeleri ile 11 Nisan’da başkan adaylığı için Divan Kurulumuza başvuru yapmıştık. Maalesef bu 270 üyemizin öneri dilekçesi teslim dahi alınmadan başvuru reddedildi. Biz de bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Tüzükte böyle bir şeyin olmadığını anlattık. Biz mahkemeden şunu talep ettik; ‘Bu 270 öneri dilekçesi Divan Kurulumuz tarafından teslim alınsın. Bu dilekçelerin kontrolleri yapılsın. Şartlar uygunsa dilekçeler kabul edilsin ve Hürser Tekinoktay seçime başkan adayı olarak kabul edilsin’. Mahkeme de dün duruşmada tarafları sözlü olarak dinledi. Hakim de dosyayı iyi incelemiş. Neticede bizim talebimizi kabul etti. 270 öneri dilekçesinin Divan Kurulu tarafından teslim alınmasını, alınan dilekçelerin kontrollerinin yapılmasını istedi. Oy kullanma hakları var mı? Kongre üyeleri mi, aidatları yatmış mı? Bunlara bakılacak” görüşlerine yer verdi.