Cristiano Ronaldo: Ben de insanım, yoruluyorum

Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Juventus'a çok iyi uyum sağladım. Hayal satmadığımı gördüler. Konuşmak başka bir şey, yapmak başka bir şey. Bu yüzden 5 Ballon d’Or ve 5 Şampiyonlar Ligi kazandım.”



"Bazen kızıyorum ve artık yoruluyorum, çünkü sanki her yıl çok iyi olduğumu kanıtlamak zorundaymışım gibi. Zor bir durum çünkü kendinize ekstra baskı yüklüyorsunuz. Sadece kendinize değil, ailenize de."



"Beni problemi olmayan, asla üzülmeyen ve asla endişe duymayan biri olarak görüyorlar. Başarılıysanız ve paranız varsa, sorununuzun olmayacağını sanıyorlar. 'Cristiano bir hata yapsın' diye tetikte bekliyorlar ama bu hayatımın bir parçası. Yıllardır buna hazırım."