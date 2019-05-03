Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma ile başladı. İdmanın ana bölümünde ise bordo-mavili futbolcular, duran top ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri süren Onazi ve Pereira antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, İstikbal Mobil Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.