Fethiyespor Bandırma'da kritik virajda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'u 3-0 yenerek final haftasına 35 puanla, düşme hattının 1 puan üzerinde giren Fethiyespor, yarın son haftada en önemli rakiplerinden Bandırmaspor Baltok deplasmanında kader maçına çıkacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda 15.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar'ın yönetecek. Lacivert-beyazlılar galip geldiği ya da berabere kaldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksınız ligde kalışını ilan edecek.

Fethiyespor'un mağlubiyeti durumunda ise gözler Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor karşılaşmasına çevrilecek. Fethiyespor yenilir, Konya Anadolu Selçukspor kazanır veya berabere kalırsa küme düşen ekip Fethiye olacak. Grupta Fethiye ve Bandırma'nın 35'er, düşme hattındaki Konya Anadolu'nun 34 puanı bulunuyor. Beraberlik durumunda ikili averajının eşitleneceği Bandırma'yı genel averajla sollayıp her şartta rakibinin üzerinde yer alacak Fethiyespor, Selçuk'tan ise ikili averajda geride.