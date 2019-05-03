Mustafa Denizli'den Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçında taraftarların futbol adına önemli şeyler göreceğini söyledi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Kendileri ve Fenerbahçe için önemli bir maça olacağını belirten Denizli, "Şu an ligin üstünde, altında ve ortasında önemli bir yarış var. Biz de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden takımlar arasındayız. Fenerbahçe maçı bu durumdan dolayı bizim açımızdan son derece önemli. Rakibimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Her iki takım açısından önemli bir İstanbul derbisi. Biz Kasımpaşa olarak oyunumuzu ve neyi istediğimizi iyi biliyoruz. Ümit ediyorum yarın akşam taraftarlarımız futbol adına önemli şeyler göreceklerdir. Takımımızda bu potansiyel var. Cezalı olan oyuncumuz Ben Youssef ve sakat olan oyuncularımız var. Ama neticede sahaya 11 kişi çıkacağız ve gereken neyse onu yapacağız" diye konuştu.