Fatih Terim, Şenol Güneş'e karşı üstün

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Beşiktaş'a karşı son 10 maçta 1 kez kaybederken, Şenol Güneş de Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde sarı kırmızılılara karşı 8 maçta sadece 1 kez kaybetti.



FATİH TERİM'İN BEŞİKTAŞ'A KARŞI MAÇLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplamda 34 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Fatih Terim, siyah beyazlı takıma karşı son 10 maçında ise sadece 1 kez mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 5 galibiyet alırken, 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.



ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA KOLAY KOLAY KAYBETMİYOR



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı. Güneş, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde sarı kırmızılılara karşı 8 derbiye çıktı ve bu maçlarda sadece 1 kez kaybetti. Siyah beyazlılar bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI ÜSTÜN



Türk futbolunun deneyimli iki teknik direktörü Fatih Terim ile Şenol Güneş, 16. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan karşılaşmalarda Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlara karşı 7 galibiyeti bulunuyor. Şenol Güneş geride kalan 15 maçta 2 kez kazanırken, 6 maç da beraberlikle tamamlandı.



Bu karşılaşmalarda Fatih Terim'in takımları 16 gol atarken, Şenol Güneş'in takımları 9 gol attı.