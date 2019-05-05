Josef Sural son yolculuğuna uğurlandı

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüs, 29 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşü Alanya yakınlarında yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kazada Çek futbolcu Josef Sural yaşamını yitirdi. Josef Sural için ülkesi Çekya'nın Brno şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı. Ailesi, akrabaları, eski takım arkadaşları, spor camiası ve çok sayıda Sparta Prag taraftarının katılımıyla Brno Krematorium'da yapılan cenaze töreninde Josef Sural dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Duygu ve düşüncelerini Çekya medyasıyla paylaşan Hasan Çavuşoğlu, “Hepimiz Türkiye'de yas tutuyoruz. Josef'in ailesi, bizim de ailemizdir” dedi.