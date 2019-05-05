Fikret Orman: Hakemler derbiyi şaibeli hale getirdi

Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana futbolun pozitif yönlerini öne çıkarmaya çalıştık. Futbolcuların tayin ettiği bir maç olsun istedik. Futbolda bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün çok önemli bir derbi oynandı. Baktığımda son 5 senedir ikinci yarıdaki derbileri Galatasaray'ın sahasında oynuyoruz. İki tanesinden galip ayrılıp şampiyon olduk. İki tanesinde de mağlup olduk."



"Futbol yöneticileri için en kolay şey hataları federasyona veya hakemlere refere etmektir. Yönetim tarzı olarak bunu hiç benimsemem. Ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Bugünkü maçı hakemler strese soktu. 20 senedir yönetici olarak futbolun içindeyim ve hakemlerin niyetini anlayacak zekada ve tecrübedeyim. Hakem ilk dakikadan itibaren vücut diliyle yanlı başlamıştı maça. Bu kadar tecrübeli bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılayamıyorum."



"Eyyamcılık ve pozisyon alma hakemin işi değildir. Hakem hata yapabilir, bu maçın skorunu da belirleyebilir. Ama maçın başından beri etki altındaki bir hakem sahaya çıktı. Şahsi fikrim, penaltı pozisyonu penaltı değil. Aslında ofsayt da değil ama penaltı hiç değil. Yazık. Eski bir başkan söylemişti 'kaşar hakemler' diye. Biz bunların değişmesi için çok pozitif yönde çalıştık."



"Dediklerimi Ahmet Çakar da anlar, Sabri Çelik de anlar, Mustafa Çulcu da anlar. Eskiden hakemlik yapmış olan herkes anlar."

"Profesyonel bir takım taçtan iki defa gol yemez. Biz kendimizi eleştirmeyi de biliriz. Ama bugünkü hakem kötü niyetliydi ve bu beni çok rahatsız etti. Bugün gördüğümüz şey, hakemlerin geçmişte kaldığı. Bunlarla türk futbolu bir yere gelemez. Günahtır. Taraftarlar bana sürekli mesaj çekiyor. Bazıları hakaret ediyorlar. Beşiktaş taraftarı olarak bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çok üzgünüm."