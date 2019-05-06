Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, yarın ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, yarın belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.