Salah'tan kötü haber

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Barcelona maçında formasından uzak kalacağını duyurdu.

26 yaşındaki futbolcu, takımının Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği Premier Lig müsabakasının ikinci yarısında başına aldığı sert darbenin ardından oyuna devam edememişti.

Beyin sarsıntısı geçiren Mısırlı yıldız, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'ya karşı oynayacağı maçta sahada yer alamayacak.

Merseyside ekibinin teknik patronu Klopp, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında Salah'la ilgili soruya "İyileşme sürecinde ama Barça'ya karşı oynayamaz. Bu bir önlem hamlesi değil, oyuncum beyin sarsıntısı geçirdi. Kendisini daha iyi hissediyor ama medikal anlamda sahada yer alması mümkün değil." yanıtını verdi.

Liverpool cephesi tarafından, daha önce, Barcelona'daki maçı da kaçıran Roberto Firmino'nun Anfield'daki rövanşta forma giymesinin mümkün olmayacağı açıklanmıştı. Kırmızılar adına eksik olan bir diğer isim ise Naby Keita.

İlk maçı Camp Nou'da 3-0 kaybeden Liverpool'un rövanş maçına Firmino ve Salah'ın yerine Daniel Sturridge ve Xherdan Shaqiri ikilisiyle başlaması bekleniyor.