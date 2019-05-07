"Hocam, Beşiktaş nerede?"

Sezonun son derbisini Galatasaray kazandı. Maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım verdiği kararlarla yine en çok eleştirilen isim oldu. Galatasaray tarafı hakeme sessiz kalırken Beşiktaş cephesi Yıldırım’dan düdüğünü asmasını istedi. Başkan Fikret Orman’ın Yıldırım’la ilgili sarf ettiği sözler yenilir yutulur gibi değil. Orman’ın ifadelerinde haklılık payı elbette var. Hakem Bülent Yıldırım’ın, özellikle ilk yarıda Beşiktaş’a gösterdiği kartlarla Siyah-Beyazlıları sindirmeye çalıştığı bir gerçek. Tabii diğer yanda teknik direktör Şenol Güneş’i eleştirenler de yok değil. Şenol Hoca’nın oyuna Necip’le başlaması hâlâ tartışılıyor. Güneş, Kagawa ve Quaresma değişikliklerini ise çok geç yaptı. Görünen o ki, Beşiktaş maça iyi hazırlanmamış. Uzun aradan sonra ilk kez bu kadar kötü bir Beşiktaş takımı izledim. Karşılaşmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen 50’ye yakın taraftar kulüp otobüsünün geçtiği esnada haklı olarak “Şenol Güneş, Beşiktaş nerede” sloganları atarak yenilgiyi protesto etti. Futbolun içinde bunlar var. İki, üç hafta kadar önce Nevzat Demir Tesisleri’nde kalabalık taraftar topluluğu bu kez takımı alkışlamak için toplanmıştı. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Kara Kartal, bu derbiyle hem 2019 yılında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı hem de 6 maç üst üste kazanma serisini kaybetti.



Değişim başlıyor mu?

12 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde Fikret Orman’ın karşısına tek rakip olarak çıkacak Hürser Tekinoktay’ın listesi dün saat 19.03 itibarıyla şekillenmeye başladı. Başkan adayı Tekinoktay, cumaya kadar her gün üç ismi açıklayarak ekibini duyuracağını ifade etti. Hürser Tekinoktay, “Değişim başlıyor” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyerek, “Yönetim kurulu listemizdeki Beşiktaşlıları tanıtmaya başlıyorum. Finans sektörünün önde gelen isimlerinden sayın Tamer Mert, hukukçu Doç. Dr. sayın Emre Esen ve denizcilik sektöründeki çalışmalarıyla tanınan sayın Engin Bayraktutan, yeni dönemde Beşiktaş’taki değişimde rol alacak arkadaşlarımız olacak. Genel kurula kadar yönetim kurulumuzda yer alan saygıdeğer isimleri sizlere tanıtmaya devam edeceğim” dedi.



Domagoj Vida: Hayal kırıklığı

Deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Domagoj Vida, maç ile ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. Yıldız savunmacı yazısında taraftara seslenirken “Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Söz veriyorum, savaşacağız. İyi günde de kötü günde de hep birlikte!” dedi. Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 müsabakada 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Fikret Orman’a dava

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin bir şirkete verdiği 3 milyon 777 bin TL’lik çekin karşılıksız çıkması üzerine mahkemelik oldu. Karşılıksız çek şikayeti üzerine şirket yetkilisi Fikret Orman hakkında adli para cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’nde açılan davada şikayetci şirket, Fikret Orman hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini istedi. Orman hakkında karşılıksız çek davası önümüzdeki günlerde görülecek.