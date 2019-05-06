Atiker Konyaspor 11 maç sonra güldü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 yenerek ligde 11 maçta kazandı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in pasıyla topla buluşarak ceza sahasına sarkan Cisse, tek dokunuşla topu ağlarla göndermek istedi ancak meşin yuvarlak az farkla üsten dışarı çıktı.

11. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali pasını Yatabare’ya aktardı. Bu futbolcu dar açıdan topu doğrudan kaleye göndermek istedi ancak kaleci Haydar, topu son anda kornere tokatladı.

16. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan Ömer Ali kaleci Haydar’ı da geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak maçın hakemi Alper Ulusoy golün ardından VAR’ı inceleyerek golü iptal etti ve gol pozisyonu öncesi faul yaptığı gerekçesiyle Konyasporlu Jonsson’a sarı kart gösterdi.

29. dakikada Alanyaspor’un köşe vuruşunda Lucas’ın ön direğe bıraktığı topu Djalma mükemmel bir topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada ceza sahasının yaklaşık 15 metre gerisinden serbest vuruş kazanan Konyaspor’da topun başına gelen Jevtovic, topu direkt kaleye gönderdi ve top kaleci Haydar’ın solundan kale ile buluştu. 1-1

41. dakikada Gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

45+1.dakikada gelişen Konyaspor atağında Jonsson şık bir pasla Fofana'nın önüne bıraktı. Fofana'nın sert şutu savunmaya da çarptı ve az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine yakın bir mesafeye kadar gelen Ceyhun’un kaleye paralel pasında topla buluşan Cisse topu kontrol ederek sert vurdu. Cisse’nin şutu fileleri havalandırdı. 2-2

61. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Seken topu arka direğe ortalayan Villafanez, kaleci Serkan'a takıldı.

68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortayı Cisse yakın mesafeden golle buluşturmak istedi ancak kaleci Serkan izin vermedi.

71. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2

76. dakikada Cenk Ahmet'in sağ çizgiden yaptığı ortayla topla buluşan Fernandes'in kaleye doğru sert vurdu ancak topu kaleci Serkan ayaklarıyla çıkardı.

81. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde oluşan karambol, Alanyasporlu futbolcuların penaltı itirazlarına sebep oldu. VAR’ı inceleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyon esnasında Volkan Fındıklı'ya faul yapıldığını tespit etti ve penaltı olmadığını işaret etti.

90+1. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında tek kişiyle yakalanan Alanyaspor defansına paslaşarak giren Yatabare topu Ömer Ali’ye aktardı. Bu oyuncu ise boşta koşu yapan Hurtado’ya pasladı. Hurtado ise gelişine gönderdiği top filelerle buluştu. 4-2.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 2 - ATİKER KONYASPOR: 4

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Cenk Ahmet Alkılıç, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Lucas Villafanez (dk. 75 Fernandes), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Papiss Cisse

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Deni Milosevic (dk. 87 Hadziahmetovic), Moryke Fofana (dk. 71 Paolo Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare (dk. 90+1 Jahovic)

GOLLER: dk 29 ve dk. 47 Cisse (Alanyaspor); dk. 39 Jevtovic, dk. 41 Milosevic, dk. 71 Ömer Ali dk. 90+1 Hurtado(Konyaspor)

SARI KARTLAR: Jonsson, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıkl, Mustapha Yatabare, Ali Turan (Konyaspor); Ceyhun Gülselam, Welinton, Cisse (Alanyaspor)