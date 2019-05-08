Fikret Orman listesini teslim etti

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul için Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu listesini teslim etti. Orman, yeni listesinde mevcut yönetimden 4 isme yer vermedi.

Beşiktaş’ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adayları listelerini teslim etti. Fikret Orman’a karşı rakip olan Hürser Tekinoktay listesini saat 15.00 itibariyle teslim ederken, Başkan Fikret Orman’ın da listesi belli oldu. Mevcut yönetimde yer alan 4 yönetici, Orman’ın listesinde kendisine yer bulamadı. Pazar günü yapılacak olan seçimde Fikret Orman yeniden başkan seçilirse, mevcut yönetimde yer alan Candaş Tolga Işık, Metin Albayrak, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Gökçe Meriçten görev almayacak. Fikret Orman’ın listesi şu şekilde:



Asil üyeler:

Serdal Adalı

Deniz Atalay

Ahmet Ürkmezgil

Ahmet Kavalcı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Umut Güner

Hüseyin Yücel

Doğan Küçükemre



Yedek üyeler:

Hüseyin Mican

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Melih Aydoğdu

Serkan Yazıcıoğlu