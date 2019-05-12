Beşiktaş kongresinde oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta şu sıralarda düzenlenen olağan seçimli kongrede adayların konuşmalarının ardından oy verme sürecine geçildi. Başkan adayı Hürser Tekinoktay projelerini ve yaklaşımlarını aktardığı uzun bir konuşma yaparken, Başkan Fikret Orman kürsüye geldikten sonra, "Lafı fazla uzatmayacağım. Bugün pazar ve Anneler Günü. Güzel bir kongre olmasını bekliyorum. Saygılar ve Sevgiler" diyerek kürsüden indi.