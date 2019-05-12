Valbuena : Fransa'da bitmemiş bir hikayem var

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena, Telefoot'a verdiği röportajında eski takımı Olympique Marsilya ve milli takım kariyeri üzerine açıklamalar yaptı.

Valbuena, sözlerine geleceği ile ilgili başladı: "Ylların verdiği ağırlık beni etkilemiyor. Şu an oynadığım futboldan memnunum. Hala tutkuluyum. Geleceğin bana ne vadedeceğini göreceğiz."

Bir gün Marsilya'ya dönüp dönmeyeceği sorulduğunda 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya, kalbimde çok özel bir yere sahip. Kariyerimin en güzel günleri orada geçti. Onlara karşı kayıtsız kalamam. Ara sıra düşünüyorum da Marsilya'daki 8 senemde olağanüstü şeyler tecrübe ettim." cevabını verdi.

Fransa Milli Takımı ile 52 maçta 8 gol kaydeden Valbuena, milli takımdan arkadaşı Karim Benzema ile yaşadığı şantaj skandalıyla iligli şunları söyledi: "Benim için hazmetmesi çok zor oldu ve her zaman bir izi kalacak."

Son olarak milli takım kariyerine ve Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası kazanmasına değinen Valbuena, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ülkemle bir şey kazanamadım. Milli takım, benim için bitmemiş bir hikaye. Fransa'nın yenilenen yapısına katkıda bulundum. Futbol, yalnızca yetenek işi değildir, yeteneklerinize inanmalısınız. Marsilya'da başarılı oldum. Futbol hayatımda her şey o kadar da kötü değildi." (Goal)