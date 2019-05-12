Göksel Gümüşdağ: Saha dışı etkenlere güvenmiyorum

Ligin 32. haftasını bitirdik. 32 hafta bu mücadeleyi götürmek, özellikle 100 yıllık camiaların içinde Başakşehir'in son 5 yıldır ilk 5'in içinden çıkmaması ve şampiyonluğu kovalaması bizim için ayrı bir mutluluk. Artık tek bir 90 dakikamız var. Türk Telekom Stadyumu'na finale gidiyoruz. Hocama ve takımıma güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenemiyorum.

Rizespor-Galatasaray maçında yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Saha içinde kalırsak, bu takım kupayı Başakşehir'e getirir. Haftaya Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. En iyi hakemi, yan hakemleri, VAR hakemlerini koymaları lazım. Bu iş su kaldıracak durumda değil. Türk futboluna büyük bir saygısızlık var. Hakemler bu baskıyı kaldıramadı. Bir kısmına güvenmekte zorlanıyoruz. Dün hepimiz izledik, geçen hafta izledik. İnanılmaz. Hayretle izliyorum. Söz bulamıyorum. Camiaların çoğu ayağa kalktı. Bu iş TFF'nin işi. Doğru hakemlerin atanması MHK'nın işi. Herkesin odaklanması lazım. Yabancı hakeme baştan beri karşıyım. Kendi yerli hakemlerimiz var bu işi kaldırabilirler. Son 2 haftada verilen hakemlerin ise takipçisi olacağız. Ben doğrunun her zaman yanındayım. VAR doğru bir proje. Dünya buna yöneldi. VAR'a inanıyoruz ama hakemlerin bir kısmına inanmıyorum. Bu teknolojiyi doğru kullanacak hakemleri atamak MHK'nın işi. Herkes bu maça odaklanmalı. Adalet sağlansın.

Bugün VAR'la ilgili karar Hollanda basınında haber. Son maçta hakemin veremediği kararlar şu an dünya basınında. Bunu kimse kabul etmiyor. İnanıyorum ki MHK da kabul etmiyor. Gereken radikal kararları almalılar. Konuşan arkadaşlar boşa konuşuyor. Cevap da veremiyorlar. Mağdurun kim olduğunu herkes görüyor.

Emre Akbaba kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir an evvel sahalara döner.