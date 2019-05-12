Mehmet Yiğiner: Hakem takdir haklarını Başakşehir’den yana kullandı

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, üzgün olduğunu ifade ederek, “Buraya kazanmak için geldik. En azından berabere kalıp 1 puan almak istedik. İkinci yarının hemen başında gol yedik ısınmadan. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hakem için diyecek bir şey yok. Genellikle takdir haklarını Başakşehir’den yana kullandı. Bizim ikinci yarının başında o golü yemememiz lazımdı. İkinci yarıya iyi başlamadık. En azından 5-10 dakika sağlam durabilseydik zannedersem puan yada puanlar alırdık. İkinci yarının başında hemen gol yemek takımı olumsuz etkiledi. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Takımımız iyide mücadele ediyor. Kora kor mücadele ettik ama başaramadık. Önümüzdeki Sivasspor maçına bakacağız” diye konuştu.



“Hakemler hatadan ziyade art niyetle yönetiyor”

Hakemler hakkında sorulan soruya cevap veren Yiğiner, “Hakemlerin performansı ortada. İnsandır hata yapabilir. Zaten Kulüpler Birliği de bildiri yayınlamıştı ama bizde altına imza atmamıştık o zamanda söyledik. Hatadan ziyade art niyetli yönetiyorlar gibi. Bu kadar bariz hatalar olmaz. Dün ve ondan önceki haftalar gördük. Sıkıntı var hakemlerde. Hakemler ligin çok altında durdular. VAR ile birlikte bütün foyaları ortaya çıkmış oldu. Hakemler bu ligi kaldıramadı. Bu şekilde kararlarda bizim Süper Lig'in marka değerini düşürüyor. Oyunun adil olmadığı zaman seyircilerde bir yere kadar stada gelir. Ondan sonra da derler ki, 'Gelsek de değişen bir şey yok. Hakem buradan maçı alıp rakibe verecek' diye. Onun olmaması lazım. Bizimde düşme ile ilgili az da olsa problemlerimiz var. Şampiyonlukla ilgili bir noktaya gelmiş camialar var, onların emekleri yenmemeli. Kendinden emin, adil yönetebilecek, bu tür maçları kaldırabilecek hakemlerin verilmesi lazım. MHK maçtan önce gerek şampiyonluğu, gerek düşmeyi ilgilendiren hakemlerle görüşme yapmalı. Artık onlarla eğitim programı mı olur, neler yapılır. Kimsenin hakkını bir yerden alıp bir tarafa vermemek lazım” ifadelerini kullandı.