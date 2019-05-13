Fenerbahçe'nin rekor gecesi: Win Win

Fenerbahçe'de 4 Nisan'da tanıtılan Fener Ol kampanyası kapsamında FB TV ve TV 8 ortak yayınında Win Win programı düzenlendi. Programa Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı'da katıldı.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği gecede, Cem Yılmaz, Merve Özbey, Ezgi Mola, gibi ünlü isimlerin katıldığı kampanyada 750 bin SMS atılırken, 55 bin forma satışı gerçekleştirdi.

"İşte budur Fenerbahçe'nin zenginliği"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İşler zorda. Seçilmeden önce bizler elele vererek, kitlesel bir hareketle, ancak Fenerbahçe'nin yapacağını söyleyerek başladık. Biz elimizden gelen katkıyı verdik. Türkiye tarihinde görülmemiş bir destek vereceğiz dedik, verdik. Fener Ol'u 4 Nisan'da başlattık. Tarihi bir geceydi. Kara bir gündü. 12 Mayıs'ta öyle bir gece. Çorbada herkesin tuzu olsun dedik. İş adamı, sanatçı, memur, yargıç, hakim dedik. İşte budur Fenerbahçe'nin zenginliği" ifadelerini kullandı.

Taraftarların oylarıyla belirlenen ve Can Bartu, Basri Dirimlili, Fikret Arıcan, Selçuk Yula, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis gibi efsane futbolcuların imzalarının yer aldığı “Efsane Çubuklu” forma da 300 TL’den satışa sunuldu. Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza’nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Cem Yılmaz, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu güzel dayanışma gecesinde Fenerbahçemize destek olan tüm takım taraftarlarına çok teşekkür ederim" dedi.

"Başarıyı değil takımınızı seviyorsunuz"

Geceye katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Öyle bir camianın başında olmak ve bu seneyi yaşamak çok ayrı bir duygu. Oyuncularım buradan ayrılırken boynu büküktü. Ben de duygulandım. Onların duygularını aile olarak paylaştığımızda, hepinizin inanılmaz desteği ile sezonu geride bıraktık, 2 maçımız kaldı. Hiçbir maçta yalnız kalmadık. Deplasmanda tribünleri doldurduk. Büyüklüğünüzü anlatan bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarıyı değil, takımınızı seviyorsunuz. Sizi ayrıcalıklı kılan bence bu. Herkesin içi rahat olsun. Yapılan dönüşün ve katkının muhakkak faydası olacaktır" şeklinde konuştu.

Futbolculardan destek

Programa Fenerbahçede forma giyen futbolcular da katıldı. Fenerbahçe futbolcuları adına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, futbol takımı olarak 10 bin forma aldıklarını açıkladı.

Volkan Demirel’in açıklamaları:

“Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bir ömür boyu da bu gururum devam edecek. Takım kaptanı olarak konuşuyorum. Futbol takımı olarak 10 bin adet forma alıyoruz. Takım olarak aldığımız 10 bin formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlıyoruz.”

Bu akşamki konuk Beyazıt Öztürk ve Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe'de destek kampanyası 'Win Win' programı bu akşamda saat 20.00'de FB TV ve TV 8 ortak yayınıyla devam edecek. Bu akşam Acun Ilıcalı'nın konuğu ise Beyazıt Öztürk olacak. Öte yandan bu akşamki programa Fenerbahçe Beko’nun yıldızları da katılacak.