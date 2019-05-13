Tff 2. Lig yarı finalistleri belli oldu

TFF 2. Lig play-off çeyrek final ikinci maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Bugün oynanan karşılaşmaların ardından Fatih Karagümrük, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer ve Sakaryaspor play-off yarı finaline yükseldi.
Alınan sonuçlar:
Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 2-1 (1-0)
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-2 (2-0)
Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 1-1 (0-1)
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 0-0 (0-1)
- Yarı final eşleşmeleri
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta, yarı final eşleşmeleri ve müsabaka tarihleri şöyle:
17 Mayıs Cuma
16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fatih Karagümrük
20.45 Sakaryaspor-Sarıyer
21 Mayıs Salı
16.00 Sarıyer-Sakaryaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor
- Final maçı
TFF 2. Lig play-off final karşılaşması 28 Mayıs Salı günü tarafsız sahada yapılacak.
Final karşılaşmasının oynanacağı stat, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.