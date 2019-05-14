Fatih Terim'den taraftara tavsiye: Dikkatli olun

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray öyle bir konumda ki, yarışta olan, olmayan, ilgili, ilgisiz takımların başkanlarından, yöneticilerine, medya mensuplarından teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı, bizim maçları konuşuyor."



"Galatasaray Türkiye'dir lafının boşuna edilmediğini bir kez daha gösteren bu yaklaşıma bizim camiamız aslında alışkın. Tabiri yerindeyse, organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz."



"Kendi taraftarlarımıza tavsiyem şu; dikkatli olun, uyanık olun, yaşananların farkında olun ve unutmayın! Amaç bizi kızdırıp, konsantrasyonumuzu bozmaksa hepsine geçmiş olsun."