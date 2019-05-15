Trabzonspor rekor peşinde

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Trabzonspor, ligde kalan iki haftada hanesine en az 1 puan yazdırması durumunda son 8 sezonun en yüksek puanına ulaşacak.

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde rekora koşuyor. 57 puanı bulunan bordo-mavililer, ligde kalan son iki haftada hanesine en az bir puan yazdırması halinde son 8 sezonun en yüksek puanını toplamış olacak.

2011'den sonra bir ilk olacak

2010-11 sezonunda 82 puan toplayan Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 56, 2012-13 sezonunda 46, 2013-14 sezonunda 53, 2014-15 sezonunda 57, 2015-16 sezonunda 40, 2016-17 sezonunda 51 ve 2017-18 sezonunda 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Bu sezon 57 puan toplayan ve son 8 sezondaki en yüksek puanına ulaşmasına tek puan kalan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada sahasında Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra son hafta Çaykur Rizespor’a konuk olacak.



Süper Lig'e veda eden takımlar gözetimde

Bu arada gelecek sezon için planlamasını yapmaya başlayan ve transferde sezon başında olduğu gibi yine düşük maliyetli oyunculara yönelecek olan Trabzonspor Kulübü, Süper Lig’e veda eden takımları da mercek altına alıyor. Bordo-mavililer bu takımlardaki oyuncular için detaylı bir çalışma yapıp, uygun şartların oluşması durumunda belirlenecek oyuncuları değerlendirebileceği öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor’da ligde kalan iki maçın tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına da hız verileceği kaydedildi.