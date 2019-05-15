Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin kupa töreninde protesto vardı. Hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarına tepki gösteren Akhisarspor cephesi, 2.'lik madalyasını almak için törene katılmadı. Manisa ekibinin kaptanı kaleci Fatih Öztürk takım arkadaşlarının törene çıkmasını istese de yöneticilerin buna engel olduğu öğrenildi. Akhisarspor doğrudan soyunma odasına gitti. Kaleci Fatih ise tek başına "Maçın oyuncusu" ödülünü alıp geri döndü.
Kaynak: Habertürk
Törende kriz! Akhisar gelmedi
Ziraat Türkiye Kupası'nın kupa törenini Akhisarspor protesto etti. Hakem kararlarından ötürü maç içinde sürekli itirazlarda bulunan Akigolar, 2.'lik madalyasını almak için törene katılmadı
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Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 23:09
Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin kupa töreninde protesto vardı. Hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarına tepki gösteren Akhisarspor cephesi, 2.'lik madalyasını almak için törene katılmadı. Manisa ekibinin kaptanı kaleci Fatih Öztürk takım arkadaşlarının törene çıkmasını istese de yöneticilerin buna engel olduğu öğrenildi. Akhisarspor doğrudan soyunma odasına gitti. Kaleci Fatih ise tek başına "Maçın oyuncusu" ödülünü alıp geri döndü.