Törende kriz! Akhisar gelmedi

Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin kupa töreninde protesto vardı. Hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarına tepki gösteren Akhisarspor cephesi, 2.'lik madalyasını almak için törene katılmadı. Manisa ekibinin kaptanı kaleci Fatih Öztürk takım arkadaşlarının törene çıkmasını istese de yöneticilerin buna engel olduğu öğrenildi. Akhisarspor doğrudan soyunma odasına gitti. Kaleci Fatih ise tek başına "Maçın oyuncusu" ödülünü alıp geri döndü.



Kaynak: Habertürk