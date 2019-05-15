Galatasaraylılar galibiyeti görüntülü aramayla kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor'u 3-1 yenip 18. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da oyuncular, Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'ya görüntülü aramayla ulaşarak galibiyet sevincini paylaştılar.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular kupanın kazanılmasının ardından saha içinde Emre Akbaba ile görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi.

Emre Akbaba ile FaceTime görüşmesi yapan futbolcular, kupayı onun için kazandıklarını söyledi.

Ayrıca Feghouli, takımını 2-1 öne geçiren golün ardından Emre Akbaba'nın formasını göstererek golü arkadaşına armağan etti.