O isimler Trabzonspor maçında yok

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Beşiktaş’ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in açıkladığı 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde: Loris Karius Utku Yuvakuran Caner Erkin Rıdvan Yılmaz Gary Medel Adriano Correia Domagoj Vida Nicolas Isimat Mirin Necip Uysal Enzo Roco Ricardo Quaresma Atiba Hutchinson Adem Ljajic Muhayer Oktay Shinji Kagawa Oğuzhan Özyakup Jeremain Lens Cyle Larin Güven Yalçın Burak Yılmaz Mustafa Pektemek

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