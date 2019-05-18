Galatasaray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi.