Manchester City'den bir rekor daha

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester City, Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında, Manchester City ile Watford karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 26'ncı dakikada David Silva, 38'inci, 81'inci ve 87'nci dakikalarda Raheem Sterling, 61'inci dakikada Kevin De Bruyne, 68'inci dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sezon Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nı elde eden Manchester City, tarihinin 6'ncı Federasyon Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla kapattı.

Organizasyondaki en önemli başarısını 1984'te finale kalarak elde eden Watford, kupayı elde etme şansını ikinci kez kaçırdı.