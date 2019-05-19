Şampiyonluk maçında gol sesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi başladı. Bitime 1 hafta kala 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip iki takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle kadroda olup olmayacağı merak konusu olan Emre Belözoğlu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkon, Belözoğlu sakatlığı nüksedince 29. dakikada yerini Mossoro'ya bıraktı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Emre, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Elia, Bajic

GALATASARAY: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

Gol: Dk. 17 Bajic

Medipol Başakşehir, Muslera'nın hatasında 10. dakikada mutlak gol pozisyonundan Bajic ile yararlanamadı.

Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'in golü sonrası saha kenarı da karıştı! Çevik kuvvet, saha kenarında güvenlik önlemleri aldı. Golün ardından Galatasaray tribünleri Başakşehirli oyunculara tepki gösterdi ve Mahmut Tekdemir'in başına su şişesi isabet etti. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonlar sonrası Marcao ve Bajic'e sarı kart gösterdi. Gerginlik kulübye yaşındaı Galatasaray'da İsmail Çipe. Başakşehir'de ise Adebayor sarı kart gördü.

44. dakikada Kudryashov inanılmaz bir gol kaçırdı! Muslera ile Luyindama arasındaki anlaşmazlık sonrası Kudryashov, kaleye 2 metre mesafeden golü kaçırdı.