Düdük çaldı, Terim ağlamaya başladı

Süper Lig'de 22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, şampiyonluğun ardından gözyaşlarını tutamadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 21:20

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenerek tarihinde 22. kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşlarına boğuldu. Tecrübeli teknik adam kariyerinin 8. şampiyonluğuna ulaştı. Fatih Terim'i ilk tebrik edenlerden biriyse kızı Merve Terim oldu. Kızından aldığı destekle duygulanan 65 yaşındaki isim, kendisi de gözyaşlarına yenik düştü.

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