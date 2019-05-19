Fernando Muslera tarihe geçti

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı. Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı. Muslera’yı bu alanda 4’er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.