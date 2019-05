Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-Kırmızılı takımın başında dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, takımının 22. şampiyonluğunda baş mimar oldu. Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulundurmaya devam etti.

Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından teletextli puan durumunu paylaşarak "Look at the tabela" ifadelerini kullandı.