Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 33. hafta maçları tamamlanırken, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
AA
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 02:30

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.

Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Sonuçlar:

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1

Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1

Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Bursaspor-Göztepe: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Takımlar O G B M A Y AV P
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1. GALATASARAY 33 20 9 4 69 32 37 69
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 19 9 5 48 21 27 66
3. BEŞİKTAŞ 33 18 8 7 69 44 25 62
4. TRABZONSPOR 33 17 9 7 61 44 17 60
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47
6. ANTALYASPOR 33 13 6 14 38 52 -14 45
7. ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43
8. FENERBAHÇE 33 10 13 10 41 43 -2 43
9. AYTEMİZ ALANYASPOR 33 12 7 14 36 42 -6 43
10. ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 14 10 46 47 -1 41
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41
12. MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 7 15 37 51 -14 40
13. KASIMPAŞA 33 11 6 16 51 59 -8 39
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 9 11 13 45 51 -6 38
15. GÖZTEPE 33 10 5 18 35 41 -6 35
16. BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 7 11 15 34 43 -9 32
18. AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26

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