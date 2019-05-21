Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.

Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Sonuçlar:

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1

Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1

Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Bursaspor-Göztepe: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: