Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.
Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.
Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Sonuçlar:
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1
Puan durumu
Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|33
|20
|9
|4
|69
|32
|37
|69
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|33
|19
|9
|5
|48
|21
|27
|66
|3.
|BEŞİKTAŞ
|33
|18
|8
|7
|69
|44
|25
|62
|4.
|TRABZONSPOR
|33
|17
|9
|7
|61
|44
|17
|60
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|33
|13
|8
|12
|46
|44
|2
|47
|6.
|ANTALYASPOR
|33
|13
|6
|14
|38
|52
|-14
|45
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|33
|9
|16
|8
|40
|38
|2
|43
|8.
|FENERBAHÇE
|33
|10
|13
|10
|41
|43
|-2
|43
|9.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|12
|7
|14
|36
|42
|-6
|43
|10.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|9
|14
|10
|46
|47
|-1
|41
|11.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|33
|10
|11
|12
|35
|48
|-13
|41
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|11
|7
|15
|37
|51
|-14
|40
|13.
|KASIMPAŞA
|33
|11
|6
|16
|51
|59
|-8
|39
|14.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|9
|11
|13
|45
|51
|-6
|38
|15.
|GÖZTEPE
|33
|10
|5
|18
|35
|41
|-6
|35
|16.
|BURSASPOR
|33
|6
|16
|11
|26
|36
|-10
|34
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|7
|11
|15
|34
|43
|-9
|32
|18.
|AKHİSARSPOR
|33
|6
|8
|19
|33
|54
|-21
|26