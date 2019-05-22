Dortmund, Julian Brandt'ı renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alman milli futbolcu Julian Brandt'ı renklerine bağladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 19:25

Alman basınında yer alan haberlerde, Brandt'ın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesinde 25 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti.

Borussia Dortmund, daha önce de Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard ile Alman milli futbolcu Nico Schulz'u transfer ettiğini açıklamıştı.

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