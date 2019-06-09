Wayne Rooney: United, yıldızlara değil gençlere yönelmeli

Ole Gunnar Solskjaer, 2018 biterken başına geçtiği Manchester United ile iyi bir başlangıç yapsa da takımı düşen form grafiğiyle sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Kırmızı Şeytanlar, Alex Ferguson'ın emekli olmasının ardından bu sezon da taraftarlarını mutlu edemezken tanıdık bir isimden kulübün geleceğine dair açıklamalar geldi.

United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, kulübün yeniden başarılara ulaşmak için genç futbolculara yatırım yapması gerektiğini söyledi. BBC Five Live's Sportsweek' e konuşan Rooney, Solskjaer'in genç futbolculara yatırım yaparak onların gelişimini sağlamasının en önemli öncelik olması gerektiğini belirtti.

Rooney yaptığı açıklamada, "Ronaldo, Messi, Ramos veya Bale gibi üç futbolcuya 300-350 milyon sterlin harcayabilirsin. Ancak birkaç yıl sonra bu paraların hepsi boşa harcanmış olacak. Bunun yerine 30-40 milyon sterlin ile takıma kazandırılacak 5-6 futbolcuyu geliştirmek daha doğru olacaktır" dedi.

Son iki sezonda MLS ekiplerinden DC United forması giyen 33 yaşındaki futbolcu sözlerini şu şekilde tamamladı: "United taraftarı önümüzdeki sene de Premier Lig şampiyonu olamamayı anlayışla karşılayacaktır. Bu nedenle Ole'ye zaman tanımak gerekiyor. Böylece birkaç sezon sonra hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kuracaktır."

United, transfer döneminin henüz başında Swansea forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Daniel James'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. (Goal)