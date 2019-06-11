Kadın futbolunda bir şeyler oluyor!

HANDAN KALOĞULLARI

Bizleri bazen heyecanlandıran, bazen hüzünlendiren, bazen de sövdüren bir duygudur Futbol!

Sizlere “West Gorton” desek ya da “Ardwick Associaton Football Club” ifadesini kullansak bir şey çağrıştırır mı? Peki ya Manchester City dersek! Elbette..Baştan söylesenize diyeceksiniz. Bu isimler, Kadın futbolunda şampiyon olan Manchester City’nin, kuruluşundan günümüze kadar kullandığı isimleridir.

Ülkemizde ise Bereket Jimnastik Kulübü adı birçok kişiye tanıdık gelecektir. Beşiktaş Serencebey de ilk adımlarının atıldığı bu kulüp, yine bu sezonda Kadın futbolunun şampiyonu olan Beşiktaş’tır.

Bizleri duygudan duyguya sürükleyen spor sektöründe, popülerlik erkek futbolunda görünse de, taraftarın %46’sının kadın futboluna olan ilgisi, birkaç sezon sonra kadın futbolu ile erkek futbolunu, popülerlikte yarışır hale getirecek gibi. Hatta spor pazarlamada bile daha çok ilgi görebilir.

Bunlar içinde büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Sadece sporseverlik bu büyük olguyu genişletmeye yetmiyor. Ama bu sporseverlik yani taraftarlık duygularımız 1956 yılı itibari ile yavaş yavaş ticari açıklar yaratmış ve günümüze kadar gelen futbol endüstrisinin oluşmasını sağlamıştır.

2017-18 sezonunda 5,5 milyar Avro’luk değere sahip olan Premier League, bu sezonda kendi içinde gelir şampiyonu olarak Manchester City’i çıkartacak. Bu şampiyonluk, elbette kadın takımını da etkileyecektir. Kadın takımın ticari gelirleri net olmasa da, sponsorları; Etihad, Qnet, Nissan, Witality, Nike gibi büyük firmalar.

Bizim şampiyonumuzun kulüp sponsorları dışında, Avon ile 500.000TL’lik ana sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Bilet fiyatlarına bakacak olursak, popüler olan Erkek A takımında izleyici sıkıntısının yaşandığı ülkemizde, kadın futbolunda ise daha büyük bir sorun göze çarpıyor. İngiltere'de gelirini arttırmaya çalışan Manchester City ise satışlarda üç farklı paket sunuyor.

1-) 6.5 Avro ile sadece maç izleyebilir,

2-) 25 Avro ile maç bileti, otopark, büfe ve sınırsız sıcak soğuk içecek içebilir,

3-) 35 Avro ile maç bileti, otopark, sınırsız sıcak soğuk içecek, tatlı, maç günü dergisi alabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapabileceği düzenlemeler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın itici gücünün devam etmesi, ülkemizdeki Kadın futbolunu daha iyi hale getirecektir.

Sizce?