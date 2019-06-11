Konyaspor'dan flaş transfer

Atiker Konyaspor'dan forvet transferi geldi. Yeşil-Beyazlılar, geçen sezon Medipol Başakşehir'de oynayan Riad Bajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic, 2015-17 arasında Konyaspor forması giymiş ve 64 maçta 22 gole imza atmıştı. Boşnak oyuncu, Udinese'ye 5.5 milyon Avro karşılığında transfer olarak Yeşil-Beyazlılara para kazandırarak ayrılmıştı.