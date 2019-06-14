Ersun Yanal'dan transfer müjdesi

Star TV ve FB TV’den canlı olarak yayımlanan "WİNWİN" programında, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç “Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi ‘Yapmayın, bu riski göze almayın. Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar’ demelerine 400-450 milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25’ini yakaladık. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek” dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe’nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz. Fenerbahçe’nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik. Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz. Birkaç gün transferler hakkında önemli açıklamalar yapacağız, Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim açıklamaları yapacaktır” diye konuştu.