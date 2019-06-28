''İlk olarak desteklerinden ötürü, taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer.''
'Çocukken böyle büyük bir kulüpte, böyle harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla beraber çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bundan dolayı çok mutluyum.''
Ozornwafor: Çocukluk hayalim gerçekleşti
Galatasaray'ın yeni transferi 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, büyük bir kulüpte oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 21:58
''İlk olarak desteklerinden ötürü, taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer.''