Ozornwafor: Çocukluk hayalim gerçekleşti

''İlk olarak desteklerinden ötürü, taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer.''



'Çocukken böyle büyük bir kulüpte, böyle harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla beraber çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bundan dolayı çok mutluyum.''