Garry Rodriguez Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli ile transfer olan Gaary Rodrigues, tekrardan Türkiye'ye geri dönüyor.

28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ısrarlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, transferde önemli aşama kaydetti. Al İttihad'da yıllk 3.8 Milyon Avro kazanan Rodrigues, daha düşük bir maaşla Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Ocak 2017'de Galatasaray'a transfer olan Rodrigues, Sarı-Kırmızılı forma ile 78 resmi maça çıktı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 16 gol ve 16 asistle skora 32 kez katkı sağladı.

Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Yeşil Burun Adalı futbolcu, yeni sezonda Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'ye kiralık da olsa geri dönecek.