Bissaka artık Kırmızı Şeytan

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiliz sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yu transfer etti. İngiliz ekibinin Crystal Palace'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı belirtildi. Bissaka bu bedelle Manchester United tarihinin Pogba,Lukaku ve Di Maria'nın ardından en pahalı 4. futbolcusu oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Genç futbolcu, Crystal Palace ile geride kalan sezonda 39 resmi müsabakada forma giydi ve 4 asist yaptı.