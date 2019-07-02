Fenerbahçe’den yeni sezona merhaba

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe yeni sezona Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde “merhaba” dedi. Futbolcular sabah itibarıyla rutin sağlık kontrolünden geçti. Kontroller; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri, göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda yapıldı. Sarı-lacivertli futbolcular kampın ilk bölümüne başlamak için bir yıl aradan sonra 3 Temmuz günü (yarın) yeniden Düzce’deki Topuk Yaylası’na gidecek. 13 Temmuz’a kadar burada kamp yapacak Fenerbahçe 21-25 Temmuz’da Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak, 30-31 Temmuz’da ise Almanya’daki Audi Kupası’nda maçlara çıkacak. Takımdan ayrılanların yanı sıra sezon biter bitmez milli takımlarına giden Hasan Ali, Ozan Tufan, halen süren Afrika Uluslar Kupası ve Copa America’da mücadele eden Dirar, Kameni, Reyes ve Isla’nın da şampiyona sonrası bir süre izin yapıp, Topuk yaylası kampının son bölümüne katılmaları bekleniyor.

Volkan’ın gözü yönetimde

Takım kaptanı Volkan Demirel, kulağını yönetimden gelecek çağrıya çevirdi. Başarısız geçen sezonun ikinci yarısında affedilip, kurtarıcı olarak yeniden görev alan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda ise yeniden gözden düşmüş, Trabzonspor maçının sonunda rakip takım görevlisi ile girdiği ağız dalaşı nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Ersun Yanal, Volkan’ın takımda kalmasını istiyor. Ancak yönetim henüz bir hamle yapmış değil.

Oğuz Kağan’a Emre müjdesi

Sarı-lacivertlilerin genç orta sahası Oğuz Kağan Güçtekin, idol olarak gördüğü Emre Belözoğlu ile buluşacak.Yıllardır Emre ile iletişim halinde olan Oğuz Kağan, örnek aldığı yıldız oyuncuyla aynı takımda yer alacak. Daha önce sakatlığında Emre Belözoğlu tarafından telefonla aranan ve bizzat ziyaret edilen 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda hayallerine kavuşacak. Emre’nin de, tarzını çok beğendiği Oğuz Kağan’a yardımcı olması bekleniyor.