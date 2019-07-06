Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrsouna katmak için uğraş verdiği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hiçbir oyuncularını zorla tutmadıklarını ifade eden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Biz hiçbir oyuncumuzu burada zorla tutmuyoruz. Bizde mutlu olmazsa istediği gibi önünü açarız. El Kabir'in gelecek sene Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Kendisinin burada önü açılacak" dedi.

"Gitmesinden yana değiliz"

Kulüp olarak Vedat Muriç'in kalmalarını istediklerinin altını çizen Hasan Kartal, "Bizim kulüp olarak bakışımızı sorarsanız, biz Vedat'ın gitmesinden yana değiliz. Eğer bize gelen tekliflerde iyi bir teklif gelmediği sürece burada olmasından yanayız. Bizim az bir borcumuz var. Transferleri Vedat'ın parasına bağlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcünü transferi konusunda en iyi teklifi Fenerbahçe'nin verdiğini kaydeden Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız" şeklinde konuştu.